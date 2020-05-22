В Украину вернутся дожди и ударят заморозки: синоптик дала прогноз на выходные

В ближайшие выходные, 23-24 мая, в Украине ожидается облачная и прохладная погода, местами с дождями.

Причем уже этой ночью в стране возможны заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу дожди пройдут в центре, местами на севере, в южной части и на Харьковщине. В то же время в Запорожье, Луганской, Донецкой, Николаевской областях без существенных осадков. А совсем сухо и даже солнечно будет на западе страны.

А вот уже в воскресенье западные области снова накроет атмосферным фронтом с дождями. Кроме этого, 24 мая небольшие дожди возможные в восточной части страны, в Днепре с районами и Запорожье.

Тогда как вдоль полосы Чернигов – Киев – Кропивницкий – Одесса существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха в целом по стране будет оставаться низкой. Ночью столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов, хотя в ночь на 23 мая даже вероятные заморозки на западе, севере и в центре. В дневные же часы воздух по Украине прогреется лишь до +11...+17 градусов.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

Синоптик добавила, что в Киеве в выходные серьезных дождей не должно быть. В столице ночью будет холодно – только +3...+6, а днем до +12...+16 градусов.

Ветер же пока остается северо-западным, порывистым, "колючим и некомфортным".

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

"Поэтому в выходные одевайтесь в несколько ярусов, чтобы можно было легко снять что-то верхнее, если вдруг выглянет солнце, и так же легко снова одеть. Зонты, осенние ботинки, маски, темные очки, шапки, капюшоны", – посоветовала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам климатолога Надежды Максименко, несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по словам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.