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В Украину вернутся дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на начало недели

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В Украине в первый день июля вновь будет жара в 30 и больше градусов, а дожди начнутся со вторника.

1 июля будет сухо на всей территории страны, 2 июля грозы и осадки пройдут во всех областях, кроме южных. Таки данные предоставили в Укргидрометцентре.

В среду осадки прогнозируются в восточных и южных областях, также будут грозы. Температура воздуха все эти дни будет высокой, особенно на востоке – до +35. С 3 июля станет на 2-3 градуса прохладнее.

4 и 5 июля осадков не будет нигде, кроме Черниговской и Сумской областей. Днем в южных областях будет около 30 градусов, на другой территории – до +26.

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Как писал OBOZREVATEL, в начале июля на территорию Украины вновь вернется жара, однако жители страны смогут вздохнуть с облегчением.

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Место
Украина
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