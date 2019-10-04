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4 октября • обновлено в 16:06
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В Украину вернулся журналист, осужденный в Беларуси на 8 лет за шпионаж

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В Беларуси из тюрьмы освободили собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Он уже вернулся в Украину.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского. Шаройко был осужден в Беларуси на 8 лет тюрьмы за шпионаж.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет, был помилован и уже дома в Украине!", – сказано в сообщении.

В Украину вернулся журналист, осужденный в Беларуси на 8 лет за шпионаж

Телеграм-канал Владимира Зеленского

Новости
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Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Павел Шаройко вернулся в Украину

Павел Шаройко вернулся в Украину

Пресс-служба СНБО

Якобы признался, что был шпионом под прикрытием

Шаройко работал в Беларуси с 2011 года. В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал о пропавшем Павле Грибе.

Его арестовал КГБ республики 27 октября 2017 года. Журналиста обвинили в шпионаже и том, что он якобы создал на территории страны шпионскую сеть из 16 человек. По заявлениям КГБ, Шаройко якобы признался в том, что был сотрудником военной разведки Украины и работал под прикрытием журналиста.

Куратором журналиста якобы был сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под перекрытием на должности советника посольства Украины в Беларуси.

Также было опубликовано видео, где в эфире белорусского ТВ журналист подтвердил свою вину. На камеру он сказал: "... еще при изменении оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающих под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием".

Украинская сторона обвинения отрицала. Это могло быть провокацией спецслужб. Шаройко осудили на 8 лет тюрьмы.

3 октября его помиловали, обменяв на арестованного в Украине гражданина Беларуси Юрия Политику.

В Украину вернулся журналист, осужденный в Беларуси на 8 лет за шпионаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Шаройко
Место
Украина
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы, не стыдно братьям беларуссам шпЫгуна направить, да тем более с такой будкой? С таким рылом стыдно по улице пройти, а тут аж шпЫгуном с завданьем направили.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Ни буя себе он нацаревал в тюрьме Бульбашии аж две сумки картопли! Продаст её в\на Украине и будет жить как олигарх.
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
На укрОине нет преступников. Все политзаключенные и узники))))
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