В Украину вернулись моряки танкера "Рута": у Зеленского показали фото встречи
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение домой 14 украинских моряков с танкера "Рута", которые более трех лет провели за решеткой в Ливии.
Как сообщается на официальном сайте президента, специальный рейс с членами экипажа танкера "Рута" приземлился в аэропорту "Борисполь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины, а также всех неравнодушных, кто помогал.
Напомним, в апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической и безопасностой ситуации в этой стране рассмотрение дела ливийскими судебными инстанциями не завершалось в течение длительного периода.
Украине удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть моряков на родину.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Ливии военно-морские силы задержали два судна, подозреваемых в контрабанде нефти с североафриканской страны. Одним из них оказался украинский танкер "Рута".
Позже сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему эксплуатации арендованного государственного морского судна, через которую в акватории Ливии задержали 14 украинских моряков.
В мае 2020 года в Ливии украинские моряки танкера "Рута" объявили голодовку, находясь в местной тюрьме.