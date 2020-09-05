В Украину вернулась 30-градусная жара. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 6 сентября, будет жаркой и солнечной, но местами в регионах пройдут дожди.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, осадки прогнозируются в Ривненской, Волынской, Львовской области и Крыму.

На севере Украины температура воздуха ожидается +24+26 градуса, ночью +13+15. Аналогичная погода предвидится на в центральных и восточных областях. Только в Кировоградской области днем воздух прогреется до отметки в +29.

Более жаркая погода будет на юге Украины. Днем столбики термометра покажут +29+31, ночью +15+17.

Погода в Украине на 6 сентября Укргидрометцентр

На западе страны температура воздуха ночью составит +12+15, днем +22+24. Лишь в Закарпатской области ожидается до +27.

В Киеве 6 сентября температура воздуха поднимется до +25+27 градусов, а ночью до +13+15. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Киеве и области на 6 сентября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик спрогнозировал два бабьих лета и дожди осенью.