В Украину вернется жара: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине в среду, 26 августа, умеренная летняя жара заменит пасмурную погоду, которая наблюдалась во многих регионах несколько дней подряд.

Правда, ночью на западе, севере и в центре еще ожидаются дожди. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях, и организует практически во всех регионах Украины сухую погоду", – отметила она.

Так, температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере – до + 20... +25 градусов.

Карта погоды в Украине 26 августа (Facebook Наталья Диденко)

А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, будет очень тепло, до жары. Так, столбики термометров покажут +25... +30 градусов.

В Киеве 26 августа прогнозируют погоду без осадков и до +24 градусов. Потеплеет, по словам синоптика, в выходные 29-30 августа.

"Не унывайте, осень еще возится, упаковывая чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару", – подбодрила Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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