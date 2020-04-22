В четверг, 23 апреля, в Украине ожидается потепление, погода будет солнечной почти на всей территории.
Дожди прогнозируют только на севере страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Температура воздуха поднимется максимум до +17.
Во всех регионах ожидается переменная облачность, на севере – осадки.
Заморозки не прогнозируют. Минимальная температура составит +3.
Погода в Украине 23 апреля
На западе Украины будет тепло и сухо. Порывов ветра не ожидают. Во всех областях дневная температура воздуха поднимется до +16, ночью будет +3...+6. Аналогичная погода будет наблюдаться в Винницкой и Житомирской областях.
На Киевщине немного теплее – столбики термометров покажут до+17.
В северных областях небольшой дождь и дневная температура до +15.
Центральные регионы порадует солнце. Днем столбики термометров покажут от +14 до +16.
В Украину вернется весна: синоптики дали теплый прогноз
coastalorthopedics.com
На востоке будет холоднее всего. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях прогнозируют максимум 14 градусов тепла.
На юге будет традиционно тепло. Днем до +17, сухо и солнечно.
Прогноз погоды в Киеве 23 апреля
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украину будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.