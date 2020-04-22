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22 апреля • обновлено в 14:40
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В Украину вернется весна: синоптики дали теплый прогноз

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В четверг, 23 апреля, в Украине ожидается потепление, погода будет солнечной почти на всей территории.

Дожди прогнозируют только на севере страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

  • Температура воздуха поднимется максимум до +17.

  • Во всех регионах ожидается переменная облачность, на севере – осадки.

  • Заморозки не прогнозируют. Минимальная температура составит +3.

Погода в Украине 23 апреля

Погода в Украине 23 апреля

На западе Украины будет тепло и сухо. Порывов ветра не ожидают. Во всех областях дневная температура воздуха поднимется до +16, ночью будет +3...+6. Аналогичная погода будет наблюдаться в Винницкой и Житомирской областях.

На Киевщине немного теплее – столбики термометров покажут до+17.

В северных областях небольшой дождь и дневная температура до +15.

Центральные регионы порадует солнце. Днем столбики термометров покажут от +14 до +16.

В Украину вернется весна: синоптики дали теплый прогноз

В Украину вернется весна: синоптики дали теплый прогноз

coastalorthopedics.com

На востоке будет холоднее всего. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях прогнозируют максимум 14 градусов тепла.

На юге будет традиционно тепло. Днем до +17, сухо и солнечно.

Прогноз погоды в Киеве 23 апреля

Прогноз погоды в Киеве 23 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле в Украину будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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