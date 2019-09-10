В Украину вернется уникальная картина, украденная нацистами: фото

В Украину из США вернут картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, для этого завершены все процедуры. "Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была утрачена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", – сказано в сообщении.

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Подчеркивается, пока, это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

"Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины", – говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Она пропала.

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