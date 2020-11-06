В Украину вернется тепло: прогноз погоды на субботу

Юрий Сергиенко Общество 20:59, 6.11.2020

Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет солнечной и относительно теплой.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром ожидается туман.

Осадков ни в субботу, ни в ближайшие трое суток в Украине не будет.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 тепла; днем +7+12, на юге до 14 градусов.

В Киеве 7 ноября ночью +5+7, днем от 9 до 11 тепла.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 7 ноября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы на следующей неделе, с 9 ноября.

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