В Украину вернется тепло, но с заморозками: синоптик рассказала о погоде на выходные

На выходных, 19 и 20 сентября, в Украину снова вернется дневное тепло, впрочем ночью будут наблюдаться заморозки.

Об этом сообщила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Кроме того, уточнила она, 19 сентября в восточных регионах еще задержится сильный ветер.

"Все, как по писаному. Циклон крутился, фронт пришел, дожди, грозы и град сделали последний летний книксен и, хохоча, погнали куда-то до следующего года. Пришло вместо них синеносое похолодание, еще и без разрешения привело сильный ветер. Осень же. Но мы нос не вешаем. Ведь эта облачность понемногу оттягивается из Украины и на смену приходит ясное небо", – написала Диденко.

Карта погоды в Украине. Facebook Натальи Диденко

По ее словам, в течение дня в субботу и воскресенье ожидается +17...+22 градуса, а на юге – вообще до +24 градусов.

В то же время, несмотря на прояснения и чистое небо, ночью скорее всего на значительную территорию Украины придут заморозки (исключение – южные регионы).

В Украину вернется тепло, однако с ночными заморозками. Facebook Натальи Диденко

В Киеве 19-20 сентября никаких осадков не ожидается, ночь ожидается так же, как и везде, холодной – +5...+8 градусов, а в пригородах столицы возможны заморозки 0-3 градуса. В дневные часы температура поднимется до +20 градусов.

После выходных, по прогнозу синоптика, должно потеплеть еще больше, а осадков опять не предусматриваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, прохладная погода сохранится в Украине до 20-22 сентября – ее спровоцировал приход арктических воздушных масс. Впрочем, начиная с 23-25 сентября, следует ожидать постепенного потепления.