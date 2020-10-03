В Украину вернется тепло до +24 градусов: синоптики дали прогноз на воскресенье

Ольга Липич Общество 21:59, 3.10.2020

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, в большинстве областей будет теплой, температура поднимется до +24 градусов. Осадки прогнозируются только на Закарпатье.

Об этом информирует Укргидрометцентр. Сообщается, что в южных и центральных областях страны ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 4 октября.
meteo.gov.ua

Температура ночью +10..+15 градусов, на Левобережье +6..+11. Днем столбики термометров поднимутся до +19..+24.

Погода во Львове.
meteo.gov.ua
Погода в Николаеве.
meteo.gov.ua
Погода в Харькове.
meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не обещают. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +11..+14, днем ​​будет +19..+22 градусов.

Погода в Киеве и области.
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.

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