В Украину вернется тепло до +24 градусов: синоптики дали прогноз на воскресенье

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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  • Дожди прогнозируют на Закарпатье, в остальных регионах – сухо

  • Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с

  • Ночью температура опустится до +10 градусов

В Украину вернется тепло до +24 градусов: синоптики дали прогноз на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, в большинстве областей будет теплой, температура поднимется до +24 градусов. Осадки прогнозируются только на Закарпатье.

Об этом информирует Укргидрометцентр. Сообщается, что в южных и центральных областях страны ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 4 октября.

Температура ночью +10..+15 градусов, на Левобережье +6..+11. Днем столбики термометров поднимутся до +19..+24.

Погода во Львове.
Погода в Николаеве.
Погода в Харькове.

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не обещают. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +11..+14, днем ​​будет +19..+22 градусов.

Погода в Киеве и области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.

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