В Украину вернется тепло до +24 градусов: синоптики дали прогноз на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, в большинстве областей будет теплой, температура поднимется до +24 градусов. Осадки прогнозируются только на Закарпатье.

Об этом информирует Укргидрометцентр. Сообщается, что в южных и центральных областях страны ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10..+15 градусов, на Левобережье +6..+11. Днем столбики термометров поднимутся до +19..+24.

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не обещают. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +11..+14, днем ​​будет +19..+22 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.