В Украину вернется потепление: синоптик уточнила прогноз погоды
В понедельник, 3 августа, в Украину вернется теплая, сухая и солнечная погода.
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на странице в Facebook, отметив, что похолодание было кратковременным явлением.
"Потепление и солнышко – в понедельник повсюду. На Ильи дожди – разве на востоке и северо-востоке, температура воздуха завтра еще будет скромной", – сказала синоптик, отметив, что уже 3-4 августа температура снова "поскачет вверх".
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.