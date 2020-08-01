В Украину вернется потепление: синоптик уточнила прогноз погоды

В понедельник, 3 августа, в Украину вернется теплая, сухая и солнечная погода.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на странице в Facebook, отметив, что похолодание было кратковременным явлением.

"Потепление и солнышко – в понедельник повсюду. На Ильи дожди – разве на востоке и северо-востоке, температура воздуха завтра еще будет скромной", – сказала синоптик, отметив, что уже 3-4 августа температура снова "поскачет вверх".

Прогноз погоды от Украинского гидрометцентра

Прогноз погоды от Украинского гидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.