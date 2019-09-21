Главная Новости
21 сентября • обновлено в 20:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину вернется лето: синоптик уточнила прогноз погоды

5.4т Читать материал на украинском

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается ощутимое потепление и солнечная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что средняя температура воздуха в течение дня составит +17..+23 градуса.

Однако, на востоке и северо-востоке страны синоптик спрогнозировала дожди и +14..+17 градусов. Ветер – с сильными порывами, западного и северо-западного направления.

Новости
Заморозки и потепление: появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

В Украину вернется лето: синоптик уточнила прогноз погоды

facebook.com/tala.didenko

"В Киеве воскресенье ожидается солнечным, ветряным и теплым, похожим на весну, максимально около +20 градусов", – написала Диденко.

"Можно немного расправить плечи, поменять пуховичок на плащик, нагуляться... Ведь завтра завершается лето", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Погода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погода потепление
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel