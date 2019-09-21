В Украину вернется лето: синоптик уточнила прогноз погоды

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается ощутимое потепление и солнечная погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что средняя температура воздуха в течение дня составит +17..+23 градуса.
Однако, на востоке и северо-востоке страны синоптик спрогнозировала дожди и +14..+17 градусов. Ветер – с сильными порывами, западного и северо-западного направления.
Иллюстрация
pexels.com
facebook.com/tala.didenko
"В Киеве воскресенье ожидается солнечным, ветряным и теплым, похожим на весну, максимально около +20 градусов", – написала Диденко.
"Можно немного расправить плечи, поменять пуховичок на плащик, нагуляться... Ведь завтра завершается лето", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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