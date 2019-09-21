В Украину вернется лето: синоптик уточнила прогноз погоды

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается ощутимое потепление и солнечная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что средняя температура воздуха в течение дня составит +17..+23 градуса.

Однако, на востоке и северо-востоке страны синоптик спрогнозировала дожди и +14..+17 градусов. Ветер – с сильными порывами, западного и северо-западного направления.

Иллюстрация pexels.com

facebook.com/tala.didenko

"В Киеве воскресенье ожидается солнечным, ветряным и теплым, похожим на весну, максимально около +20 градусов", – написала Диденко.

"Можно немного расправить плечи, поменять пуховичок на плащик, нагуляться... Ведь завтра завершается лето", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!