В Украину вернется летнее тепло и солнце: появился прогноз на начало недели

Мирослав Семенюк Общество 14:04, 20.09.2020

На следующей неделе в Украине будет тепло, сухо и солнечно.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, осень будет напоминать о себе разве что туманами, а еще холодными или прохладными ночами.

"В дневные часы ожидается +20...+26 градусов", – отметила она.

В Киеве также будет солнечно. В понедельник в столице +22...+23 градуса, в дальнейшем до +25...+26 градусов.

Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
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