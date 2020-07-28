В Украину вернется 40-градусная жара: когда она спадет

Юрий Сергиенко Общество 19:32, 28.07.2020 Обновлено: 19:50, 28.07.2020

Погода в Украине до начала августа будет жаркой, местами температура воздуха будет достигать 40 градусов.

Жарче всего будет на востоке страны, где ожидается +36+39, сообщается в сюжете телеканала "24 Украина".

На западе и севере будет немного прохладнее – до 30 тепла.

Жаркая погода продержится до начала августа, а затем пойдут дожди с грозами.

В свою очередь семейный врач Вита Олещенко рекомендовала не находиться на улице с 12:00 до 16:00 во время жары, поскольку именно в это время солнце наиболее активно.

Также она посоветовала носить натуральную одежду светлых тонов, которая хорошо отбивает солнечный свет, и пользоваться солнцезащитными кремами, особенно людям со светлым типом кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди в некоторых регионах Украины 29 июля.

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