В Украину вернется 40-градусная жара: когда она спадет

Жара в Украине продержится до начала августа. Фото khersonline.net.

Погода в Украине до начала августа будет жаркой, местами температура воздуха будет достигать 40 градусов.

Жарче всего будет на востоке страны, где ожидается +36+39, сообщается в сюжете телеканала "24 Украина".

На западе и севере будет немного прохладнее – до 30 тепла.

Жаркая погода продержится до начала августа, а затем пойдут дожди с грозами.

В свою очередь семейный врач Вита Олещенко рекомендовала не находиться на улице с 12:00 до 16:00 во время жары, поскольку именно в это время солнце наиболее активно.

Также она посоветовала носить натуральную одежду светлых тонов, которая хорошо отбивает солнечный свет, и пользоваться солнцезащитными кремами, особенно людям со светлым типом кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди в некоторых регионах Украины 29 июля.