В Украину в субботу вернутся дожди: синоптики назвали области

Кирилл Лютый Общество 20:36, 23.10.2020 Обновлено: 20:54, 23.10.2020

В субботу, 24 октября, западные и северные регионы Украины накроют небольшие дожди, но стремительного похолодания не ожидается.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Осадки, помимо запада, пройдут в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха в этих регионах прогреется от +14 до +17 градусов. В центре и на востоке ожидаются аналогические показатели столбика термометра.

Теплее будет на юге: от 19 градусов тепла в Одесской области до 23 в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Погода в Украине на субботу, 24 октября.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в ноябре в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть снег.

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