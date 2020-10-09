В Украину в пятницу вернется тепло: синоптики предупредили о высокой опасности пожаров

Погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет теплой, осадков синоптики почти не прогнозируют. При этом в некоторых областях объявлен чрезвычайный уровень опасности.

Минимальная температура воздуха днем достигнет 15 градусов, максимальная – 23 тепла, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Небольшие дожди могут пойти только в некоторых регионах Одесской области.

В западных областях страны ожидается +17+19 градусов (ночью +6+13), на востоке до 20-22 тепла (ночью +6+8).

На севере прогнозируют от 19 до 21 градуса (ночью +9+13), но теплее всего будет в южных областях – 21-23 тепла (ночью +11+13).

В Киеве ночью воздух прогреется до 12-14 градусов, днем +19+21.

Также на востоке, в большинстве районов Одесской области удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала теплые выходные 10 и 11 октября.