В Украину снова придет шторм: запад зальет, а центру и югу угрожают пожары

В пятницу, 3 июля, в Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Прежде всего это касается западных, центральных и южных областей.

В связи с этим на сайте Укргидрометцентра объявили об особых уровнях опасности в этих регионах. Так, на западе страны ожидаются грозы, а в отдельных районах даже град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, жителей Закарпатья, Карпат и Прикарпатья предупредили о значительных дождях, в связи с чем в этих местностях объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий Сайт Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в управлении ГСЧС Украины предупредили, что в начале июля из-за сильных дождей в некоторых областях ожидается повышение уровней воды в реках. По данным спасателей, это может привести к затоплению угодий и дорог.