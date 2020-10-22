Украинское издательство пыталось ввезти в страну детские книги, восхваляющие танки России

В Украину пытались ввести детские книги российского издательства "Азбука-Аттикус", которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику.

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио, ведомство отказало ООО "Издательство "Махаон-Украина" в ввозе на территорию страны трех пропагандистских изданий.

Решение было принято на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио.

В частности, в Украине запретили распространять книгу "Транспорт" серии "Развиваем малыша", которая демонстрировала детям российский танк и коммунистическую символику.

В другой книге "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрировалась государственным флагом РФ. Книга вводитв заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги, подчеркнули в Госкомтелерадио.

"Книга под названием "А почему небо голубое?", которая также не получила разрешения на ввоз, предлагает детям познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора.

Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует и благородство, и честность, и мужество, и еще большое количество достоинств. Такой пропагандистский стиль книги не соответствует действительности, где Россия захватила Крым, развязала войну на Донбассе и убивает украинцев", – сказано в сообщении.

В целом, начиная с 20 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал 29 004 разрешения на ввоз издательской продукции и 4162 отказа.

Как писал OBOZREVATEL, массовая пропаганда в СССР началась с момента его образования, поскольку пришедшие к власти большевики в действительности не имели всенародной поддержки. Основные клише пропаганды внушались уже с раннего детства при помощи детской литературы.