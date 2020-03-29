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29 марта • обновлено в 20:32
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В Украину привезли 2 млн масок из Китая: Зеленский выступил с обращением

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В "Борисполе" 29 марта приземлился второй самолет из Китая с почти 2 млн масок для украинцев, а также 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских.

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Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в ночь на 30 марта самолет снова отправится в КНР по следующую партию медицинских товаров.

Кроме того, прибытие 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов ожидается отдельной доставкой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

"Завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Через коронавирус Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса.

Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь – очередь за народными депутатами", – сказал президент.

Украинский лидер добавил, что по тому, проголосуют ли народные депутаты за законы о земле и банках, будет видно, они "слуги народа или прислужники чужих интересов".

Также Зеленский анонсировал проект "Всеукраинская школа онлайн" для обучения школьников во время карантина. Он стартует 6 апреля.

"В его рамках 40 педагогов из Киева станут учителями для всей Украины", – сказал президент.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео карантин вирус
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Andria Viktor
Andria Viktor
Эти китайские маски,как мой кит.андроид-нет доверия.
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Попович Олег
Попович Олег
Да иди ты бубочка на...
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Животенко Николай
Животенко Николай
2 млн масок, которые надо менять каждые 2-3 часа, итого 500 тыс. масок. Скакуасов почти 40 млн....
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