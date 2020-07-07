В Украину пришло похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды до конца недели

Украину накроет атлантический воздух, из-за чего на несколько дней задержится похолодание. Однако затем высокие плюсовые температуры вернутся.

Об этом рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

"К нам надвигается прохладный атлантический воздух, он продвигает прохладный атмосферный фронт, который сегодня над западом, к вечеру пройдет Киев, а завтра будет над востоком. То есть снижение температуры будет также на юге и востоке, но это будет в следующие два дня.

Сейчас на западе Украины идут дожди, но к вечеру они прекратятся и в следующие трое суток будет более-менее нормальная погода без интенсивных дождей, будут отдельные кратковременные. Температурный фон там будет самый низкий, 18-23 градуса", – сказала она.

По словам синоптика, ближе к выходным в Украине вновь станет жарко.

"Жара еще вернется в Украину 8, 9, 10 июля, если брать Киевскую область – температурный режим будет 20-25 градусов, 11-12 июля снова поднимется до 30. На севере и востоке Украины температура снизится, но это будет 28-29 градусов, а 11-12 июля снова будет 30-35", – добавила Голеня.

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