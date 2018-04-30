В Украину пришло лето? Появился прогноз погоды на неделю

В Украине установится до конца рабочей недели теплая и преимущественно солнечная погода.

Осадки ожидаются только в пятницу в западных регионах страны. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 30 апреля, дневная температура воздуха в северных областях и в центре страны составит 24-26 градусов тепла. На юге воздух прогреется до + 25-27.

В западных областях днем будет 26-28 градусов, а на востоке – до 25 градусов тепла. В Киеве будет сухо – до 26 градусов. На территории всей страны будет преимущественно солнечно.

Во вторник, 1 мая, на севере и в центре воздух днем прогреется +28 градусов, а ночью —до 12-14 градусов.

На юге – 25-27 градусов тепла днем, а ночью до +12-14. В западных регионах Украины дневная температура будет колебаться в пределах 25-28 градусов, а ночная — 12-14.

В восточной части Украины – 25-27 градусов днем и 11-13 ночью. В Киеве днем прогреется до 29 градусов, а ночью – 13-15.

На среду, 2 мая, синоптики также обещают жаркую погоду. На севере, в центре и на юге температура воздуха 26-28 градусов тепла днем, а ночью – 13-15 градусов.

На востоке Украины температура днем будет примерно такая же, как и на остальных территориях, зато ночью ожидается 11-13 градусов.

В Киеве 29 градусов днем, 13-15 – ночью.

На четверг, 3 мая, погода практически не будет отличаться. За исключением западных областей. Там, днем ожидается до 29 градусов тепла, как и на юге. Ночью, преимущественно по всей территории страны будет 13-15 градусов.

В столице ожидается днем 27-29 градусов тепла, а ночью – 14-16 градусов.

В пятницу, 4 мая, в западных регионах ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем – 23-25 градусов выше нуля, ночью – 13-15 градусов.

В северных и центральных областях, днем – 26-28 градусов тепла, ночью – 13-15 градусов.

На юге ожидается днем 27-29 градусов, а ночью 14-16. И на востоке будет днем 25-27 градусов тепла, а ночью 13-15, за исключением Луганска, где температура будет на один градус ниже.

Как сообщал "Обозреватель", на майских праздниках синоптики пообещали украинцам теплую и солнечную погоду.