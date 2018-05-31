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В Украину пришло лето: какой будет погода в первые дни июня

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В пятницу, 1 июня, в Украине ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха прогреется до +28.

Согласно данным Укргидрометцентра, теплее всего будет в западных и южных регионах страны - от +24 градусов. В центре ожидается до +25, а на востоке - от 17 до 19 градусов тепла.

В субботу, 2 июня, температура воздуха практически не измениться, только немного потеплеет в восточной части страны - от +20 до +22. Однако на западе и в Винницкой области пройдут легкие дожди с грозами.

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Украину ждет аномальная жара: синоптики дали прогноз погоды на лето

В воскресенье, 3 июня, на западе и Винниччине продолжат выпадать осадки с грозами, которые доберутся также до Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Столбик термометра будет показывать от 21 до 27 градусов тепла.

В Киеве воздух прогреется от +22 в пятницу до +26 в воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды по жаре в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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