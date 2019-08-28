В Украину пришло бабье лето: синоптик дала прогноз на начало осени

В среду, 28 августа, в Украину пришло бабье лето, которое продлится до 11 сентября.
Об этом рассказала в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня, 28 августа, началось молодое бабье лето. Обычно, оно продолжается до 11 сентября. А если лето бабье, то оно не вполне лето", – написала она.
Погода в Украине
Facebook Натальи Диденко
Погода в Украине
Facebook Натальи Диденко
Диденко также показала карту, на которой видно, что по всей территории Украины наблюдается теплая погода. Дожди с грозами накрыли только Карпаты.
Погода в Украине: в Украину пришло бабье лето
goodfon.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, первые дни сентября в Украине будут очень холодными, а потом снова потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит.
По данным Укргидрометцентра, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.
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