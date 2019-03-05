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В Украину пришли дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

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Вторник, 5 марта, в Украине будет дождливым. Осадки ожидаются практически по всей территории страны, кроме южных регионов.

При этом температура воздуха незначительно снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на юге Украины. Здесь ожидается до +14 градусов.

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До +14 и снег: синоптики дали противоречивый прогноз погоды в Украине

На западе будет до +11, в центральной части страны — до +12, а на востоке до +10. При этом по всей территории Украины ожидается ветреная погода.

В Киеве в этот день — от +7 до +9 градусов и дождь.

Тем временем на курортах Египта тепло. Температура воздуха достигает +24 градусов. В Турции же пока прохладно — до +18.

В Украину пришли дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 марта, ожидаются температурные качели: после значительного потепления среди недели на выходных снова похолодает.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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