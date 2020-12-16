В Украину пришло потепление: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
В Украине ожидается потепление, оттепель охватит практически всю территорию нашей страны.
Такой прогноз погоды до конца недели дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет колебаться около нуля.
В четверг, 17-го декабря, температура на юге и западе страны составит +1...+5 градусов, в восточных областях спустится к небольшим "минусам" – 0...3 градуса мороза.
Интересно, что температура воздуха будет примерно одинаковой в течение суток – и ночью, и днем, отметила Диденко.
Серьезных осадков, по прогнозу синоптика, не предвидится. Лишь кое-где возможны туманы.
"Хотя в целом ситуация с гололедом стала более безопасной, но все же даже небольшое подмерзание может схватить тонким ледком – не спешите надевать скользкие кеды или высокие каблуки", – подчеркнула специалист.
По прогнозу Диденко, в Киеве 17-го декабря будет облачно, без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 0...1 градус мороза, днем 0...2 градуса тепла.
Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели, подытожила синоптик.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозам синоптиков, в Украине зима 2020 будет в основном теплой и с более высокой температурой, чем в предыдущие годы.