В Украину пришел циклон: синоптик рассказала о стремительных изменениях погоды

В Украину пришел теплый циклон "Юрген", из-за чего в ближайшие дни ожидается потепление. Правда, спустя несколько дней температура снова может упасть.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По её словам, уже завтра по Украине средняя температура составит +7…+13°, а в Киеве около -2° ночью и +10° днем.

В Украину пришел циклон "Юрген" Facebook

К воскресенью температура продолжит подниматься, достигнув +11…+16°. Все это время будет сохраняться сухой умеренный ветер. Разве что на юге он будет сильным.

Однако уже во вторник ожидается похолодание с дождями, а местами и с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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