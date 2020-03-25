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25 марта • обновлено в 17:37
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В Украину пришел циклон: синоптик рассказала о стремительных изменениях погоды

2.5т
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В Украину пришел теплый циклон "Юрген", из-за чего в ближайшие дни ожидается потепление. Правда, спустя несколько дней температура снова может упасть.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По её словам, уже завтра по Украине средняя температура составит +7…+13°, а в Киеве около -2° ночью и +10° днем.

В Украину пришел циклон "Юрген"

В Украину пришел циклон "Юрген"

Facebook

К воскресенью температура продолжит подниматься, достигнув +11…+16°. Все это время будет сохраняться сухой умеренный ветер. Разве что на юге он будет сильным.

Однако уже во вторник ожидается похолодание с дождями, а местами и с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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