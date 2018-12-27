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В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей

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В Украине 28 декабря атмосферный фронт принесет ухудшение погодных условий, из-за чего жители страны могут почувствовать сонливость.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, посоветовав тщательно подобрать обувь для выхода на улицу.

"В пятницу придет дождь, преимущественно в западных областях, где будет чуть ли не теплее всего, на остальной территории – дождь и мокрый снег. Ближе к Правобережью – снег", – уточнила синоптик.

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По словам Диденко, в восточных областях в течение дня будет преобладать сухая погода, и только к вечеру там ожидаются осадки. Зато в Киеве пройдет дождь, снег, а также ожидается налипание мокрого снега.

По прогнозу Укргидрометцентра, в украинской столице ночью столбик термометра опустится до -1... -3 градусов, а днем потеплеет до +2... +4.

В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко рассказала, что 28 декабря в Украину с северо-запада Европы придет циклон Uta с дождями и мокрым снегом.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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