В Украину пришел арктический холод и заморозки: где ждать

В Украине в течение 18-19 сентября будет наблюдаться резкое похолодание вплоть до ночных заморозков. Причиной этому станет вторжение арктического воздуха.

В частности, о наибольшем снижении температуры пресс-служба ГСЧС предупредила жителей западных, северных, восточных и центральных областей.

Ночью столбики термометров там не поднимутся выше 2-8°С тепла, а на поверхности почвы и местами в воздухе вообще будут заморозки 0-3°С (18 сентября заморозки будут ожидаться только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине). Дневная температура установится на уровне 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью – до 5-10°С тепла, днем – до 14-19°С. В целом средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°С.

Кроме того, похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Прохладная погода сохранится в Украине до 20-22 сентября. Только с 23-25 сентября начнется постепенное потепление.

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