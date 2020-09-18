В Украину пришел арктический холод и заморозки: где ждать
В Украине в течение 18-19 сентября будет наблюдаться резкое похолодание вплоть до ночных заморозков. Причиной этому станет вторжение арктического воздуха.
В частности, о наибольшем снижении температуры пресс-служба ГСЧС предупредила жителей западных, северных, восточных и центральных областей.
Ночью столбики термометров там не поднимутся выше 2-8°С тепла, а на поверхности почвы и местами в воздухе вообще будут заморозки 0-3°С (18 сентября заморозки будут ожидаться только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине). Дневная температура установится на уровне 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью – до 5-10°С тепла, днем – до 14-19°С. В целом средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°С.
Кроме того, похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. Прохладная погода сохранится в Украине до 20-22 сентября. Только с 23-25 сентября начнется постепенное потепление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
синоптик Татьяна Адаменко отметила, что 18 сентября будет самым холодным днем в течение кратковременного периода похолодания.
Однако после 22 сентября температура начнет расти до 20-25 градусов, а на юге – до 27.
Напомним, холодный атмосферный фронт, который пришел 17 сентября, принес в Украину не только похолодание, но и дожди с грозами и штормовой ветер.