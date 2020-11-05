В Украину придут первые морозы: синоптик дала прогноз погоды

Начиная со среды, 11 ноября, в Украину придут первые морозы. Впрочем несколько дней до этого почти на всей территории страны будет держаться теплая погода.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее информации, в пятницу, 6 ноября, будет немного свежее. В течение дня +6...+10 градусов, а на юге до +12 градусов.

Ветер в последний рабочий день недели будет ожидаться северо-западный, вероятны сильные порывы. Дождя 6 ноября нигде не предвидится, но Украина окутают туманы.

В Киеве пятница ожидается без дождя, ветряной, с температурой воздуха около 8 градусов.

В Украину придут первые морозы. Facebook Натальи Диденко

Что касается выходных, то они обещают хорошую погоду. 7-8 ноября в Украине потеплеет до +8...+13 градусов. Аналогичной ситуация будет и в столице, где так же удержится сухая погода, а воздух прогреется до +10...+12 градусов.

"А со среды, с 11 ноября постепенно начнет заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1...+6 градусов. Так что "переобувайте" автомобили, просмотрите свой гардероб, кому надо – купите обогреватель, улыбнитесь коммунальщикам, накормите вдвое больше кота, словом, встречайте "минусы" плюсовыми действиями", – подытожила Диденко.

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