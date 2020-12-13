В Украину придут мокрый снег и ледяной дождь: синоптик дала прогноз на понедельник

С понедельника, 14 декабря, погода в Украине будет не такой морозной, но с обильным количеством осадков. Регионы накроют мокрый снег и ледяные дожди, а местами ожидается просто мряка.

Соответствующую метеокартину обусловит в стране циклон. Таким прогнозом на начало недели поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, осадки в понедельник наиболее вероятны в северных и центральных областях, местами они пройдут на западе, а также немного затронут Одесщину.

Погоду в Украине 14 декабря обусловит циклон Facebook Натальи Диденко

Тогда как большую часть южных и восточных регионов, а также Днепропетровскую область ждет сухая погода. В то же время будут наблюдаться туманы. Кроме этого, на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра.

Температура воздуха в Украине 14 декабря обещает быть близкой к нулю: ночью столбики термометров опустятся до незначительных "минусов", а днем поднимутся до таких же "плюсов".

Карта погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

Синоптик предупреждает, что именно это будет предопределять образование гололеда и опасной гололедицы на дорогах.

Погода в Киеве 14 декабря тоже будет с мокрым снегом и ледяным дождем. Наиболее серьезные осадки ожидаются с ночи и утром понедельника. Во второй половине дня они ослабнут, но гололедица останется.

Прогноз погоды на 14 декабря в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уже спрогнозировали, какой будет погода в Украине на праздник Николая, а также Рождество и Новый год.