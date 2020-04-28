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28 апреля • обновлено в 14:26
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В Украину придут грозы и жара: появился свежий прогноз погоды

2.5т
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В Украине в среду, 29 апреля, будет очень теплая погода, однако запад страны накроют дожди и грозы.

Об этом свидетельствует прогноз, который появился на сайте Укргидрометцентра.

  • Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Минимальная температура будет ночью на востоке до +5 градусов.

  • В центре, на севере, юге и востоке ожидается переменная облачность.

  • Ветер на всей территории страны южно-западный 7-12 м/с.

В Украину придут грозы и жара: появился свежий прогноз погоды

В Украину придут грозы и жара: появился свежий прогноз погоды

myslo.ru

Во всех западных регионах будет дождливо. Ожидаются также грозы, однако температура воздуха поднимется до 22-23 градусов тепла. Ночью ожидается +8...+10.

Аналогичную погоду прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях.

В центре Украины – в Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и на Киевщине – будет +21...+22 днем и переменная облачность.

Погода в Украине 29 апреля

Погода в Украине 29 апреля

Скриншот

Тепло ожидается и на севере страны. На востоке немного прохладнее – прогнозируют до +19 днем.

На юге Украины также прохладно и без осадков. Там будет от +15 до +19.

В Киеве будет +22 и без осадков. Ожидается переменная облачность.

Погода в Киеве 29 апреля

Погода в Киеве 29 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз, что в Украине до конца апреля во всех регионах ожидается постепенное потепление до +20 градусов и резкое похолодание в начале мая.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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