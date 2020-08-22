В Украину придут дожди и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные

Марина Погорилко Общество 19:41, 22.08.2020 Обновлено: 20:37, 22.08.2020

В Украине 23 августа, в День государственного флага, и 24 августа, в День независимости, ожидаются дожди с грозами и похолодание в части регионов страны.

Как сообщила в своем Telegram синоптик Наталья Диденко, в воскресенье атмосферный фронт обусловит осадки в западных областях и снизит температуру воздуха до +24+28 градусов.

"На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +25+30 градусов", – отметила Диденко.

По ее словам, 24 августа фронт сдвинется дальше, потому в День Независимости дожди ожидаются в северной части страны, кроме Сумщины. В остальных регионах будет сухо.

"Температура воздуха в понедельник на Севере и Западе будет невысокой, комфортной, +23+26 градусов. На востоке, юге и в центральной части Украины 24 августа ожидается +26+31 градус", – отметила синоптик.

В Киеве 23 августа потеплеет до +28+29 градусов, будет солнечно и сухо, сообщила Диденко, а в День Независимости в столице "шансы на дождь". Температура воздуха там снизится до +23+25 градусов.

В Украину идет атмосферный фронт из Европы.
Telegram Натальи Диденко
Синоптик дала прогноз на праздничные выходные в Украине.
Telegram Натальи Диденко
В Украине ожидается похолодание.
Telegram Натальи Диденко

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