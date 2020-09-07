В Украину придут дожди и грозы: синоптики дали прогноз на начало недели

В начале недели в Украину придут дожди, но жара не отступит.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7 сентября ночью на Волыни, Львовщине и Ривненщине, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер – юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

8 сентября ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей – 16-19 градусов, 8 сентября в западных областях – 8-13 градусов; днем – 26-31 градусов. 7 сентября на северо-западе страны, 8 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 18-23 градусов.

На Киевщине только ночью 8 сентября прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 7 сентября юго-восточный, восточный, 3-8 м/с, 8 сентября – северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью – 10-15 градусов; Днем 7 сентября – 26-31 градусов, 8 сентября – 18-23 градусов.

9-10 сентября осадки в Украине не ожидаются, лишь днем 10 сентября во западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью – 7-13 градусов, на побережье морей – 14-19 градусов; 10 сентября в центральных и восточных областях – 25-29 градусов, на остальной территории – 19-25 градусов.

На Киевщине также осадки не прогнозируются, лишь днем 10 сентября местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью – 7-12 градусов, днем – 20-25 градусов.

Погода на 7 сентября Укргидрометцентр

Погода на 8 сентября Укргидрометцентр

Погода на 9 сентября Укргидрометцентр

Погода на 10 сентября Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине будет летней до середины сентября. Температура воздуха днем может достигать 30 градусов. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодания.