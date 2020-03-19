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19 марта • обновлено в 14:51
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В Украину придет тепло: появился прогноз погоды на завтра

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Погода в Украине в пятницу, 20 марта, ожидается сухая, но облачная в большинстве регионов страны. Дожди пройдут только в западных областях.

Столбики термометров на большей части территории поднимутся до 12-14 градусов тепла, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

  • На западе температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов.

  • В центральных регионах – облачно, а воздух прогреется до 12-14 градусов. Немного теплее будет на юге Украины – 15-17 градусов.

  • В северных областях будет несколько прохладнее. Максимальная температура там составит 11-13 градусов, минимальная – 5-7 (ночью) .

  • В восточных областях преимущественно ожидается 12-14 градусов и облачность.

Погода в Украине 20 марта

Погода в Украине 20 марта

Скриншот страницы

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ривненской областяхожидается 12-14 градусов днем и 5-7 ночью. Дожди пройдут на Львовщине, Прикарпатье и Буковине. Немного теплее в этой части страны будет на Закарпатье и в Черновицкой области – 12-15 днем и 5-7 в ночное время.

В Житомирской и Винницкой областяхбудет облачно, температура днем составит 12-14 градусов. Ночью – 5-7. А в соседней Хмельницкой прогнозируют ночной дождь, но воздух также будет теплым.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областяхбудет сухо и облачно. Температура днем – 12-14 градусов, ночью – 5-7.

Погода в Украине

Погода в Украине

"ГолосUA"

На югестраны ожидается самая теплая погода – 15-17 градусов днем. Несколько холоднее будет лишь во временно оккупированном Крыму – 13-15 днем и 3-5 градусов тепла ночью.

Что касается востока, то там холоднее всего будет на Сумщине – 9-11 градусов днем. На Харьковщине, Луганщине и Донетчинебудет сухо и 12-14 градусов.

В Киеве 20 марта также будет облачно, но тепло – 10-12 градусов днем и 5-7 ночью.

Погода в Киеве 20 марта

Погода в Киеве 20 марта

Скриншот страницы

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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