В Украину придет тепло: появился прогноз погоды на завтра

Погода в Украине в пятницу, 20 марта, ожидается сухая, но облачная в большинстве регионов страны. Дожди пройдут только в западных областях.

Столбики термометров на большей части территории поднимутся до 12-14 градусов тепла, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе температура будет колебаться в пределах 12-15 градусов.

В центральных регионах – облачно, а воздух прогреется до 12-14 градусов. Немного теплее будет на юге Украины – 15-17 градусов.

В северных областях будет несколько прохладнее. Максимальная температура там составит 11-13 градусов, минимальная – 5-7 (ночью) .

В восточных областях преимущественно ожидается 12-14 градусов и облачность.

Погода в Украине 20 марта Скриншот страницы

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ривненской областяхожидается 12-14 градусов днем и 5-7 ночью. Дожди пройдут на Львовщине, Прикарпатье и Буковине. Немного теплее в этой части страны будет на Закарпатье и в Черновицкой области – 12-15 днем и 5-7 в ночное время.

В Житомирской и Винницкой областяхбудет облачно, температура днем составит 12-14 градусов. Ночью – 5-7. А в соседней Хмельницкой прогнозируют ночной дождь, но воздух также будет теплым.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областяхбудет сухо и облачно. Температура днем – 12-14 градусов, ночью – 5-7.

Погода в Украине "ГолосUA"

На югестраны ожидается самая теплая погода – 15-17 градусов днем. Несколько холоднее будет лишь во временно оккупированном Крыму – 13-15 днем и 3-5 градусов тепла ночью.

Что касается востока, то там холоднее всего будет на Сумщине – 9-11 градусов днем. На Харьковщине, Луганщине и Донетчинебудет сухо и 12-14 градусов.

В Киеве 20 марта также будет облачно, но тепло – 10-12 градусов днем и 5-7 ночью.

Погода в Киеве 20 марта Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

19 марта в большинстве регионов Украины также наблюдается сухая и относительно теплая погода. Кроме того, этот день станет самым теплым в ближайшей перспективе.

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