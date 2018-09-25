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В Украину придет самая холодная зима за сто лет - синоптики

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Ближайшая зима в Украине станет самой холодной за последние сто лет.

Об этом утверждает издание "Аргументы и факты", ссылаясь на прогнозы синоптиков. Украину, как и другие европейские страны, зимой накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами.

Такая погода может накрыть страну уже в ноябре. По словам синоптиков, это произойдет из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс.

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При этом первыми о трудной зиме заговорили британские климатологи. Они обнаружили повышение температуры в Атлантике на доли градуса и рассчитали отклонение океанских течений с направлениями воздушных потоков.

Согласно их прогнозам снижение общей солнечной активности грозит Европе морозами в 25-30 градусов, временами и до минус 35-40. Отмечается, что сильные морозы в Украине доберутся до условной линии Одесса - Днепр -Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне синоптик дала противоречивый прогноз по Украине до конца недели.

Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы не чего собирутся в подвалах на пердят согреются х
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