В Украину придет потепление: синоптик назвала дату

В Украине в выходные дни, 13-14 июля, ожидается переменчивая погода, а существенное потепление придет с 19 июля.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, 13 июля прогнозируются дожди, местами с грозами в западных областях, на севере и местами на востоке.

В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем составит +20... +26 градусов, на юге +24... +28 градусов. Ночью +12... +16 градусов, в Карпатах +8... +13 градусов.

Иллюстрация 24 канал

14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, на остальной территории - без существенных осадков.

На западе похолодает до +17... +23 градусов, на юге и востоке +25... +29 градусов, на севере и в центре +22... +26 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье вероятность локальных дождей, местами с грозой. Температура воздуха 13 июля днем +21... +24 градуса, 14 июля +23... +25 градусов. Ночью +10... +14 градусов, прохладно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика, во второй половине следующей недели (15-21 июля) в Украине восстановится комфортная погода.

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