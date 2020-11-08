В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз на неделю

Мирослав Семенюк Общество 16:28, 8.11.2020 Обновлено: 16:57, 8.11.2020

Со следующей недели в Украине постепенно будет холодать.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в понедельник, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге +10...+14 градусов.

"В дальнейшем, по неделе, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы", – отметила она.

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов.

"Ближайшая неделя позволит и гулять, и работать, и пока не кутаться в несколько слоев одежды – умеренная уравновешенная поздняя осень", – добавила Диденко.

Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.

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