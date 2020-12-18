В Украину придет оттепель с дождями: синоптик дала прогноз погоды на Николая

В субботу, 19 декабря, когда празднуется День Святого Николая, в Украину придет теплая погода, местами выпадут дожди и мокрый снег.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она также уточнила, что на большей части территории Украины будет облачно и влажно из-за оттепели.

Туман, дождь и мокрый снег следует ожидать жителям севера, центра, востока и части юга. Причина этому – атмосферные фронты, которые частично охватят эти территории. Между тем, на западе наоборот будет сухо и солнечно на протяжении всех выходных. Впрочем, все области Украины окутает туман.

Карта погоды в Украине на 19 декабря. Facebook Натальи Диденко

"Такая синоптическая ситуация – влажность, туманы и почти штиль – будет способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно, у кого есть бронхо-легочные проблемы", – предупредила украинцев Диденко.

Что касается температуры воздуха, то она, по прогнозу синоптика, особо не изменится. Так, в течение 19-20 декабря столбики термометров будут держаться на нулевой отметке, а на юге и западе – +3...+7 градусов.

В Киеве на День святого Николая ожидается небольшой мокрый снег или другие осадки, высокая влажность и туман. Температура как ночью, так и днем будет держаться на нуле.

Впрочем, уже с понедельника, 21 декабря, в Украину вернется незначительное похолодание, а ближе к концу предпоследней недели декабря станет больше осадков.

Напомним, синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло также спрогнозировал, что на Николая в Украине будет тепло и безветренно, но выпадут осадки.

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