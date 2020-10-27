В Украину придет осеннее похолодание: синоптик назвала даты

В Украине заканчиваются последние теплые дни, и начиная с 30 октября температура будет постепенно снижаться, а погода портиться.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в течение 28-29 октября на всей территории страны еще будет держаться теплая, преимущественно сухая и даже часто солнечная погода.

Так, в среду, 28 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13...+18 градусов, на юге – до +20 градусов. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный.

Карта погоды в Европе. Facebook Натальи Диденко

Дождей в связи с приходом антициклона не предвидится. Что касается Киева, то там экватор недели так же будет теплым и без дождей, днем – до +15 градусов.

"А вот с пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди – от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних. В столице также есть еще два дня некоего лайт-лета, тепла и сухая погода вокруг. А с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что погода в Украине до конца осени этого года, а также зимой 2021-го ожидается теплее, чем обычно. Вероятность того, что это время года будет очень морозным, составляет менее 10%.