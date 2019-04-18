В Украину придет настоящее тепло: синоптик назвала дату

На территории Украины в конце недели, 19-21 апреля, температура воздуха будет постепенно повышаться, а со следующей недели, с 22 апреля, потеплеет до +22 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Opinionua, в выходные столбики термометров будут колебаться в пределах +11 +16 градусов.

21 апреля, в день президентских выборов, теплее всего будет в западной части Украины, максимально предполагается +15 +19 градусов.

При этом, по прогнозу Диденко, ночи в Украине еще будут оставаться холодными, +3 +7 градусов, в западной части при прояснениях возможны заморозки 0-3 градуса.

19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля атмосферный фронт обусловит периодические дожди на западе и в северной части Украины.

"В начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся. Уступят место антициклону с сухой солнечной погодой", - отметила синоптик.

По ее словам, воздух с понедельника, 22 апреля, в Украине начнет прогреваться. В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах сначала от +12 +17 градусов, в дальнейшем +15 +23 градусов. Ночи также станут теплее +6 +12 градусов.

В Киеве завершение недели будет холодным. Ночная температура воздуха составит +2 +5 градусов, в течение дня +11 +14 градусов. В начале следующей недели в Киеве начнется потепление. Максимальная температура воздуха постепенно повысится от +16 градусов до +20 +22 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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