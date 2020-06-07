В Украину придет настоящее лето: синоптики пообещали +31

На Троицу, которая отмечается 7 июня, в Укране будет по-летнему жарко, только в западных областях ожидаются дожди.

Как сообщил Укргидрометцентр, на западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь, только днем в Черновицкой и Хмельницкой областях без осадков, местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+16 градусов, днем +24...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+29 градусов.

Прогноз погоды на Троицу

В центре страны небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+16 градусов, днем +27...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +27...+30 градусов.

На юге страны также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+16 градусов, днем +25...+31 градусов.

В Киеве ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 июня самая высокая температура днем была +31,8 градусов в 2000 году, самая низкая ночью +4,4 градуса в 1925 году.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.