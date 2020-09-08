В Украину придет "бабье лето": появился прогноз погоды до конца недели

В среду, 9 сентября, в Украине начнется "бабье лето". Погода почти во всех регионах до конца недели будет солнечной, сухой и теплой.

Такой прогноз обнародовала на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, причиной существенного потепления является антициклон.

"Если вы еще не знаете, что такое "бабье лето" и как оно идеально выглядит, дождитесь завтрашнего дня и увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть сквозь солнышко на красивую паутину. Или на антициклон на синоптической карте . Этот антициклон – руки в бока от Азорских островов через Португалию, через Западную, Центральную Европу до Восточной, в Украину", – пояснила она.

Температура воздуха 9 сентября на большей части территории Украины будет колебаться в пределах +20...+25 градусов. А на юге и местами в центральной части вообще повысится до +25...+29 градусов. Однако ночи уже начнут становиться осенними и посвежее.

В Киеве экватор рабочей недели обещает быть солнечным с температурой воздуха +23...+24 градуса. В четверг, 10 сентября, в столице потеплеет до +26...+27 градусов, в пятницу снова похолодает, а на выходных вернется солнечная и теплая погода – +23...+25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Однако в Укргидрометцентре считают, что погода в Украине будет летней лишь до середины сентября, да и то с кратковременными периодами похолодания.

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