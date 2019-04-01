В Украину придет антициклон: синоптик назвала дату потепления

В Украине в ночь на 2 апреля температура воздуха понизится до -3 градусов, а днем в среднем будет +10. На юге и востоке ожидается до +12.

Дожди и мокрый снег будут только на востоке, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В других областях осадки не прогнозируются.

"Антициклон по имени Jana организует завтра солнечную погоду. Сильный северно-восточный ветер ожидается на севере, востоке и в центральных областях. В Киеве 2 апреля обещает быть солнечным, но с прохладным воздухом", – предупредила синоптик.

Погода в столице будет сопровождаться ветром, ночным похолоданием до -1, а днем будет всего 8-9 тепла.

"Потепление предвидется ближе к выходным, в конце недели", – пообещала Диденко.

Иллюстрация Pexels

На популярных курортах тем временем не ожидаются ни сильный ветер, ни низкая температура. В турецкой Анталье 2 апреля будет до +19, а в египетской Хургаде – до +26.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля в среднем похолодает до +10 градусов. На западе и севере страны температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла.

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