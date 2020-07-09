В Украину придет антициклон: синоптик дала прогноз на выходные

На большей территории Украины в конце недели будет теплая, достаточно комфортная, погода. Лишь местами прольются дожди.

О погоде на ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. В пятницу, 10 июля, в Украину придет антициклон Xabi.

Поэтому практически повсеместно ожидается сухая, ​​солнечная погода днем и звездные ночи. Однако во второй половине дня 10-го июля в западных областях Украины могут пройти дожди с грозами. Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19 градусов, в пятницу днем ​​+24...+29 градусов, на юге местами до +30 градусов.

В пятницу в Украину придет антициклон Xabi (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26...+27 градусов.

В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов, а с понедельника в столицу снова придет свежий комфортный воздух.

В субботу жара в Украине захочет взять реванш, температура воздуха повысится до +27...+33 градусов. Локальные дожди – только в западной части страны.

В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни.

Атмосферные фронты из Европы принесут похолодание и дожди (Facebook Натальи Диденко)

На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут дожди с грозами.

Прогноз погоды на выходные в Украине (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Харьковского гидрометцентра рассказал, что лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.