В Украину придет антициклон: синоптик дала прогноз на вторник

Во вторник, 27 октября, погоду в Украине будет определять антициклон.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, существенные осадки маловероятны, разве что на юге в отдельных районах возможен кратковременный дождь.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на востоке возможны порывы до сильного.

Температура воздуха в течение вторника достигнет +13...+18 градусов, в южной части до +20 градусов.

В Киеве 27 октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем поднимутся до +14...+16 градусов.

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в ноябре в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть снег.