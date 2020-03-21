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21 марта • обновлено в 14:37
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В Украину прибыл борт с эвакуированными гражданами из Парижа

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В субботу, 21 марта, в Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс с 132 украинцами на борту.

Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Отмечается, что пограничная служба Франции разрешила авиационный транзит для граждан Украины.

В Украину прибыл борт с эвакуированными гражданами из Парижа

В Украину прибыл борт с эвакуированными гражданами из Парижа

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"При условии, что они будут оставаться в транзитной международной зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита – авиабилеты для дальнейшего следования. Такая зона есть только в аэропорту Шарля де Голля в Париже", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр внутренних дел сообщил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с воскресенья, 22 марта, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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