В Украину прибудут 44 спецрейса из-за рубежа: в Мининфраструктуры озвучили детали

В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами порядка 8200 граждан, находящихся за рубежом.

"На протяжении 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться из разных концов мира в Украину", – рассказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Чиновник пояснил, почему было принято решение о возобновлении спецрейсов. "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в отелях. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических недоразумений со странами-партнерами".

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа

Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно. "Нами разработано приложение "Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", – рассказал он.

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа Министерство инфраструктуры Украины

Как писал OBOZREVATEL, 28 апреля из Стокгольма (Швеция) отправится первый спецрейс с украинцами на борту, которые не успели вернуться на родину из-за эпидемии коронавируса.